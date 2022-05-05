7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الكثير من الاخبار و الاحداث ، على رأسها رفض الزمالك التجديد لرزاق سيسيه ، و اجتماع ايهاب جلال مع اتحاد الكرة الاسبوع المقبل.

إينو: البدرى خد فرصته مع المنتخب.. ومبيعرفش يتعامل مع النجوم زى حسام حسن

يرى معتز إينو نجم النادى الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأحمر ومنتخب مصر، لا يجيد التعامل مع النجوم في الفرق التي يتولى تدريبها، وقال إينو فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: البدري لا يجيد التعامل مع النجوم، هذا ظهر مع نجوم كثيرة في الأهلي، مع اعتزال حسام غالي وعماد متعب وإينو وغيرهم والكثير اعتزل فى عهده ولكن هناك مدربين مثل حسام حسن مثلاً " لا يجيد التعامل مع النجوم"، وهذا ظهر في أزمته مع أحمد عيد عبد الملك، وكذلك أزمة حسام عاشور فى الاتحاد، أعتقد أنهم يفضلون اللاعبين الصغيرة التى تنفذ التعليمات دون نقاش، وفي مدربين مبيحبوش النجوم".