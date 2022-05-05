شكرا لقرائتكم خبر عن دياب ومتعب يلبيان دعوة رابطة الأندية الإماراتية لتعزيز التعاون بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة وعماد متعب نائب رئيس الرابطة على تلبية دعوة عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، و رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، بزيارة بمقر الرابطة بأبوظبي، على هامش نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي أقيم مساء أمس في ستاد محمد بن زايد، وتوج به العين، بعد تغلبه على نادي شباب الأهلي بركلات الترجيح.

وشهدت الجلسة الودية التي شهدها أحمد دياب و عماد متعب، حضور مختلف الإدارات بالرابطة الإماراتية وتم خلال الزيارة تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، والتأكيد على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة، بما يصب في مصلحة كرة القدم في البلدين الشقيقين.

وكانت رابطة الأندية المحترفة التي تدير مباريات الدورى المصرى، أعلنت اختيار أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادى الزمالك، كأفضل لاعب في الجولة السابعة عشر بعدما خطف هدف الفوز على إيسترن كومبانى في المباراة الماضية. ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية على "تويتر"، صورة احمد سيد زيزو معلقا عليها: "الثبات على المستوى بجانب حصد نقاط المباراة كاملة.. الجمهور يختار أحمد السيد زيزو كأفضل لاعب في الجولة السابعة عشر". وخطف أحمد سيد زيزو جناح نادى الزمالك، الأضواء خلال مباريات القلعة البيضاء في بطولة الدورى هذا الموسم، وأصبح أهم لاعب في الفريق بعد المستويات المتميزة التي يقدمها بعدما خطف هدف الفوز على إيسترن كومبانى في المباراة الماضية. وساهم زيزو في احتلال الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل، وذلك بعد الفوز الصعب على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدورى. ويتصدر أحمد سيد زيزو صدارة هدافى بطولة الدورى بعد مرور 17 جولة من المسابقة برصيد 11 هدفا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى صاحب الـ8 أهداف. وساهم أحمد زيزو في 16 هدفا حتى الآن بإحراز 11 هدفا وصناعة 5 أخرى لزملائه، ليساهم في نصف أهداف الزمالك في الدورى حتى الآن، حيث سجل الأبيض 32 هدفا. ويستعد الزمالك لمواجهة انبى فى التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.