شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول مباريات الدورى وبطولتى كأس مصر كاملا يوم 16 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الدوري العام وبطولتي كأس مصر القديم والحالي يوم 16 مايو الجارى، وتحديدا عقب مباراتى الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترقب عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، موقف الأهلي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لتحديد مواعيد جدول الدوري كاملا وكذلك بطولتي كأس مصر ، مع مراعاة تأجيل مباريات أخري للأهلي حال تأهله للمباراة النهائية لدورى الأبطال.