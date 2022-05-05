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القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة نارية في التاسعة مساء السبت المقبل أمام وفاق سطيف الجزائرى، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته على استاد الأهلى والسلام.

الكثير من الأسئلة تدور فى أذهان عشاق النادى الأهلى، خاصة أن اللقاء يأتي بعد مستويات متواضعة قدمها الأهلى في بطولة الدورى في الفترة الأخيرة مما يزيد من خوف الجمهور من مواصلة الأهلى النتائج المتواضع في دورى أبطال أفريقيا.

ما هي آخر استعدادات الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى؟

يدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا اليوم الخميس بأحد الفنادق استعدادا لمباراته ضد وفاق سطيف الجزائري، واكتفى الجهاز الفني للأهلي بخوض اللاعبين معسكر مفتوح على مدار اليومين الماضيين لمدة 7 ساعات يقضيها اللاعبون، ما بين محاضرات فنية وتدريبات بدنية داخل الجيم.

ما هي أخبار المصابين فى النادى الأهلى ومدى جاهزيتهم للقاء؟

استعاد فريق الأهلى القوة الضاربة للفريق باكتمال شفاء الثلاثي المُصاب عمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر، وتأكيد جاهزية هذا الثلاثي، وأعلن الجهاز الطبي تماثل هذا الثلاثي من الإصابات المختلفة التى لحقت به مؤخراً وحرمته من تدريبات الفريق عدة أيام كما غاب الثلاثي عن مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري للإصابة، وشارك السولية وعبد القادر وديانج في تدريبات المارد الأحمر اليومين الماضيين ما يمنح الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني حلول كثيرة في المباراة المرتقبة لاسيما بعدما عانى الفريق بسبب هذه الغيابات الكثيرة.

يتحدد خلال الساعات المقبلة مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذي عانى من إصابة مؤخرا أبعدته عن تدريبات الفريق الماضية وخاض على إثرها تدريبات تأهيلية في "الجيم" وسيُحدد الجهاز الطبي بالتنسيق مع نظيره الفني مصير المدافع الشاب الذي يُعد أهم أوراق موسيماني الدفاعية والهجومية.

ما أبرز الأزمات التي تواجه الأهلى في الفترة الحالية؟

يواجه الأهلي مشكلة في العقم التهديفي حيث لم يسجل الفريق الأحمر في آخر 4 مباريات خاضها سوى هدفين فقط، وهو رقم ضئيل للغاية، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لمحاولة تصحيح هذه الأخطاء من خلال المحاضرات الفنية وإطلاع اللاعبين على المشاكل التي واجهتهم في إنهاء الهجمات والتعامل معها في آخر 3 مباريات بالدوري لعدم تكرارها في مباراتي وفاق سطيف.

ما هو التشكيل المتوقع للأهلى أمام وفاق سطيف؟

استقر موسيمانى على معظم عناصرالتشكيل الأساسى أمام وفاق سطيف، حيث سيكون محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه على معلول وأيمن أشرف "محمد عبد المنعم" وياسر إبراهيم، محمد هانى فى الدفاع، وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وأحمد عبد القادر وبيرسى تاو فى الوسط، ومحمد شريف فى خط الهجوم.