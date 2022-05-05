شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد توفيق يكتب : لائحة جديدة تحكم صفقات الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موسم الصفقات الصيفية في عالم كرة القدم، تترقب جماهير الأندية المصرية الشعبية، تدعيم صفوفها بلاعبين جدد، لتصحيح أخطاء الموسم السابق، وامتلاك أفضل العناصر من اللاعبين بمختلف المراكز.

موسم الصفقات يرتبط في أذهان جماهير الكرة المصرية بأسعار اللاعبين المبالغ فيها، وهى السمة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت الأسعار فلكية سواء ما يتقاضاه النادي للتنازل عن اللاعب أو راتب اللاعب السنوي خلال مدة التعاقد وهو ما يشكوا منه كافة الأندية بدون استثناء أو تمييز.

صفقات كرة القدم أصبحت تحتاج لمعايير وأسس محددة للتحكم في موسم الانتقالات ولا يترك الأمر لمسألة العرض والطلب فقط، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إصدار لائحة جديدة لوضع أسس ومعايير إتمام الصفقات لكافة الأندية، ويتم وضعها وفقا للجنة مختصة تضم كافة التخصصات المطلوبة سواء رياضيين أو قانونيين أو محاسبين أو أي مجال آخر مرتبط بعالم الساحرة المستديرة.