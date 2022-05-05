شكرا لقرائتكم خبر عن دورى أبطال أفريقيا يستعيد ذكرى تتويج الأهلى بلقب 2013 أمام أورلاندو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، ذكرى تتويج النادى الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013 أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى للمرة الثامنة في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر"، فيديو لأهداف الأهلى أمام أورلاندو بيراتس معلقا عليه: "عودة إلى الماضي.. عندما فاز الأهلي على أورلاندو بيراتس بهدفين دون مقابل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليحسم الأهلي اللقب عام 2013".

وفى سياق آخر، يواصل فريق الأهلى الاستعداد لمباراته ضد وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على استاد الأهلى والسلام بحضور 20 ألف مشجع.

ويسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز ومحاولة إنهاء الأمور قبل مباراة العودة، للاقتراب خطوة كبيرة نحو تحقيق اللقب الثالث على التوالي والحادى عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ويتحدد خلال الساعات المقبلة مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذى عانى من إصابة مؤخرا أبعدته عن تدريبات الفريق الماضية وخاض على إثرها تدريبات تأهيلية فى "الجيم" وسيُحدد الجهاز الطبى بالتنسيق مع نظيره الفنى مصير المدافع الشاب الذى يُعد أهم أوراق موسيمانى الدفاعية والهجومية.

فيما قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالأهلي، إن على لطفى حارس مرمى الفريق، أجرى أشعة كشفت عن وجود جزع بسيط فى أربطة الرسغ، وأوضح أن لطفى يؤدى برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة، على أن يخضع بعدها لفحص طبى قبل تحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.