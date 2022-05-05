شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يصل البوسنة للمشاركة فى كأس أوروبا للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت صباح اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطني للجودو بقيادة المدير الفني الروسي إلكسندر ميخائيل إلى البوسنة، للمشاركة في منافسات بطولة كأس أوروبا للكبار.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، يسري سامي ومحمد عبد الموجود وأحمد عمرو وعمر سامي وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني وعبدالله عثمان وزياد أيمن ومحمد العزازي ومحمد عبده ومريم محمد وسلمى سامر وافنان ياقوت وفرح علي.

يقود المنتخب المدرب الروسي إلكسندر ميخائيل ويعاونه كل من حاتم عبد الآخر ومحمد علي، ويترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وكان في استقبال بعثة المنتخب السفير المصري في البوسنة ياسر سرور، للترحيب بالفريق وتقديم المساعدة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المنتخب.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن بطولة البوسنة توفر مستوى مميز من الاحتكاك الدولي لمنتخبنا، وتشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية ، مضيفا أن الهدف هو الاستعداد بقوة للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا المقرر إنطلاقها يوم 26 مايو الجاري بالجزائر، وتكوين جيل جديد من اللاعبين يمكنه حمل راية الجودو المصري لسنوات مقبلة.