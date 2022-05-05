شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندرى أمام الأهلى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى إلى القاهرة استعدادا لخوض مباريات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر أمام النادى الأهلى، والمقرر إنطلاقها يوم 8 مايو الجارى.

ومن المقرر أن يصطحب أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري قائمة تضم كلا من ياسر صالح ، حاتم البحيرى ، كورى وبستر ، ادهم الصباغ ، مصطفى عصام فودة ، ومؤمن دوجا ، احمد عادل دولا ، على محمد ، احمد الصباغ ، إسماعيل احمد ، و أحمد خلف بيبو ، و احمد طه ميدو ، وهيثم كمال ، رامى ابراهيم ، يوسف شوشة.

ويقيم الاتحاد السكندرى معسكر بالقاهرة استعدادا لمبارياته أمام الأهلى، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة، والتى تقام بنظام best of 5، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة طلبًا من ناديي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي طرفي نهائي دوري السوبر لموسم 2021-2022 لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات سلسلة نهائي المسابقة.

واتفق ناديي الاتحاد والأهلي خلال الساعات الماضية على مخاطبة مجلس إدارة الاتحاد المصري لاستقدام أطقم تحكيم أجنبية لإدارة مباريات النهائي وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.