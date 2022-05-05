شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. ملك محمد لاعبة التايكوندو : لو حد عاكسنى ممكن أضربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هى ملك محمد فوزى لاعبة التايكوندو بنادى المنتزه بالإسكندرية .



لاعبة التايكوندو

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

التمثيل

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة بالوايت صوص

من نجمك المفضل ؟

تامر حسنى

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى



لاعبة التايكوندو ملك فوزى

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

دكتورة أسنان.

لما تتعاكسى فى الشارع .. إيه بيكون رد فعلك ؟

ممكن أمشى ، أو أقف وأضربه.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ياسمين عبد العزيز.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال.



ملك محمد فوزى

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

ممكن في المجال علشان يشجعني بس مش بفكر في ده دلوقتي.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

هرفض طبعا.