شكرا لقرائتكم خبر عن 7 دول تشارك ببطولة كأس العرب للدراجات بالقاهرة .. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الأحد المقبل منافسات بطولة كأس العرب لدراجات المضمار رقم 1 والتي تقام خلال الفترة من 9 وحتى 11 مايو الجاري، وينظمها الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي .

وتقام منافسات كأس العرب الأولى لدراجات المضمار بمشاركة 7 دول هي مصر والإمارات والجزائر وليبيا وسوريا والسودان وفلسطين، وتقام سباقات البطولة على المضمار الدولي باستاد القاهرة، والذي يعد أكبر مضمار للدراجات بمنطقة الشرق الأوسط.

وتضم البطولة سباقات في منافسات الرجال والشباب والإناث والشابات، ويقام 7 سباقات في كل فئة من تلك الفئات على مدار مدة البطولة، وتقام السباقات على فترتين صباحا ومساءا.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي أن استضافة مصر للنسخة الأولي من بطولة كأس العرب يعد امتدادا للبطولات الكبرى التي استضافتها مصر في الفترة الأخيرة، بما يؤكد الثقة المطلقة في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية كونها بلد الأمن والأمان.