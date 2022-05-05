تعليق محمد صلاح بعد تأهل ريال مدريد لملاقاة ليفربول في النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أثار النجم المصري محمد صلاح، الجدل في أول تغريدة له بعد تأهل ريال مدريد الاسباني، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ليفربول في مباراة تستضيفها باريس يوم 28 مايو.



وعقب مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، التي انتهت لمصلحة الملكي مساء أمس الأربعاء، 3-1، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، نشر صلاح صورا من مباراة ليفربول وفياريال عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "هناك حساب علينا تسويته"، قاصدا بذلك ما حدث على ملعب "كارديف" في نهائي التشامبيونزليغ عام 2018.

ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي في مباراة "مجنونة" ويتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

وكان ليفربول تأهل، الثلاثاء الفائت، إلى النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني 3-2، وأعرب صلاح بعد الفوز على فياريال عن رغبته باللعب أمام ريال مدريد في النهائي.

وقال صلاح بعد المباراة في حوار مع قناة BTSport البريطانية عند سؤاله من جانب لاعب اليونايتد السابق ريو فيرديناند، حول هوية الفريق الذي يريد مواجهته في النهائي: "حسنا أريد أن ألعب ضد مدريد، لكنني سأكون صادقا، مانشستر سيتي فريق قوي ولعبنا ضده عدة مرات هذا الموسم، لكن إذا سألتني على المستوى الشخصي فأنا أفضل مدريد".

وأجاب أحد الصحفيين صلاح قائلا: "هل تريد إعادة؟"، وأجاب اللاعب المصري: "لأننا خسرنا ضدهم في النهائي... لذلك أريد اللعب ضدهم مجددا".

وتأهل ريال مدريد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-5) على حساب السيتي ليواجه ليفربول في النهائي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 28 مايو الجاري.