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الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب.. في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2021-22.

 

وأقيمت الثلاثاء والأربعاء مباراتا إياب الدور نصف النهائي من البطولة القارية حيث فاز على مضيفه فياريال الإسباني 3-2، وتفوق على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1.

 

بهذا ضرب ليفربول موعدا مع ريال مدريد في المباراة النهائية بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 28 مايو الجاري.

 

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

 

لاعب الوسط فرانسيس كوكلين (فياريال) 

 

الحارس تيبو كورتوا (ريال مدريد) 

 

لاعب الوسط برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 

 

الجناح لويس دياز (ليفربول)

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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