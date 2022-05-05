فرج عامر: إعادة مباراتي مصر والجزائر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، على أحقية منتخب مصر في إعادة مباراة السنغال رغم صدور قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك مظاهرات عربية كبيرة حدثت أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موضحًا أن المتظاهرين هتفوا ضد الفيفا لمدة أكثر من أربع ساعات للمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال ومباراة الجزائر والكاميرون.

وكتب فرج عامر تدوينة على الفيس بوك: "لست وحدي من يرى أحقية مصر في إعادة مباراة السنغال ومصر. اليوم مظاهرات عربية جبارة أمام الفيفا. هتفت أعنف الهتافات وأقواها ضد الكاف وفساد الكاف وضد مصطفى غربال وضد بكاري جساما حكمي المبارتين".

وقال: "وهتفت ضد الفيفا لمدة أكثر من أربع ساعات للمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال ومباراة الجزائر والكاميرون. وهتفت ضد نائب رئيس الكاف السنغالي سنجور".

وأضاف: "وفضحت رشاوي الكاف ومهازل الكاف. هذا بخلاف آلاف الرسائل عبر الإنترنت لصفحات الفيفا ولرئيس الفيفا. الموضوع لن يمر، والمبارتين سوف يعادا لما شابهما من عوار وأيضًا مراقب مباراة السنغال ومصر كتب نهايته بإيده لأنه اتضح أنه أيضًا من رجال سنجور السنغالي".

واختتم فرج عامر تدوينته على الفيس بوك: “انتظروا ولا تتعجلوا تمنوا الخير لمصر، توقعوا خيرا من المحكمة الرياضية ليس بالضرورة أن يكون هناك فساد، المحكمة الرياضية أنصفت السنغال نفسها قبل ذلك أمام جنوب أفريقيا، لا تستسلموا.. الحق معانا”.