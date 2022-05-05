شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن العلامة الكاملة فى نهائى المباراة الواحدة لدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الأهلى موعداً مع وفاق سطيف بطل الجزائر لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

نهائي دوري أبطال أفريقيا من المقرر أن يقام أواخر شهر مايو ، بين المتأهل من مواجهتي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، والوداد المغربي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف النهائي.

وكان الكاف قرر إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين من مباراة واحدة حاسمة، بدلا من نظام الذهاب والإياب، وفاز الأهلي المصري باللقبين، حيث تفوق على غريمه المحلي الزمالك في نهائي 2020 الذي أقيم بالقاهرة، بينما انتصر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي 2021 الذي أقيم بالمغرب، فهل ستكون لبطل مصر الكلمة العليا وتحقيق العلامة الكاملة فى نهائى المباراة الواحدة حال تأهله على حساب وفاق سطيف؟.

ترتيب وفاق سطيف فى الدوري الجزائرى

ويحتل وفاق سطيف المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الجزائرى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 15.

واستطاع وفاق سطيف تحقيق نتيجة كبيرة على أولمبي المدية 4-1، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الجزائري، في آخر بروفة قبل لقاء الأهلي المرتقب.

ترتيب الأهلى فى الدوري المصرى

يحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10، وتعادل 1-1 فى مباراته الأخيرة بالدوري مع سيراميكا.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.