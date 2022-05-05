شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التجديد لرزاق سيسيه ويرحب برحيله في نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة تجديد تعاقد الايفواري رزاق سيسيه لاعب وسط الفريق ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك لعدة أسباب ما بين فنية وإدارية، الا ان السبب الرئيسي هو فشل سيسيه في اقناع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق بمستواه.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك ان فيريرا استبعد اللاعب سيسيه من حساباته تماما مؤكدا انه غير مفيد علي المستوي الفني بخلاف وزنه الزائد مما يجعل بقاءه في الزمالك لمواسم مقبلة غير مفيد وهو ما جعل إدارة النادي تتراجع عن قرارها بتجديد تعاقده.

من ناحية أخرى أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بقدرات محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، خلال المباريات الماضية، وقدرته على تعويض غياب طارق حامد وإمام عاشور في بعض المباريات، بالإضافة لقدرته على المشاركة كبديل في المباريات وإحداث الفارق.

وأكد فيريرا لمعاونيه أن روقا يعتبر بديلا قويا للاعبي الوسط في الزمالك، بالإضافة إلى أنه ملتزم داخل الملعب وخارجه، ما يجعله من اللاعبين المفضلين للبرتغالي فيريرا.

في سياق مختلف حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك قائمة لبعض اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، في اطار خطة إدارة الكرة برئاسة امير مرتضي منصور في بناء فريق قوي ينافس علي لقب دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

ويأتي مركز خط الوسط من أبرز المراكز التي يحتاج الزمالك للتدعيم فيها في الموسم المقبل في ظل اقتراب طارق حامد من الرحيل عن الفريق عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

ولعل الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش من أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم الزمالك، في هذا المركز الموسم المقبل، وكذلك أحمد النادرى لاعب غزل المحلة.