شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سيراميكا يملك مقومات النجاح واللاعبون قادرون على تحقيق طموحاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد سامي، المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا، عن سعادته بخوض تجربته الجديدة في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أنه لمس من اللاعبين حالة من الاستنفار والرغبة في تحقيق أهداف وطموحات الإدارة.

وأكد سامي خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي أن نادي سيراميكا يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح، من خلال دعم مجلس الإدارة.

وأضاف المدير الفني أن مقومات نادي سيراميكا كفيلة بتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري، لما يملكه الفريق من لاعبين أكفاء، في مختلف المراكز، في ظل وجود عناصر تجمع بين الخبرة والشباب، الأمر الذي يجعل الفريق قادرًا على تحقيق طموحاته وأهدافه في الفترة المقبلة.

وتابع "سامي" أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون أقصى جهد لديهم، من أجل تحقيق نتائج طيبة، والظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة، بدءًا من لقاء الجونة.