شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتية يطعن على قرار التسوية و التحكيم بحل الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولى اتحاد الكاراتيه بطعن فى مركز التسوية و التحكيم على القرار الخاص بإلغاء نتيجة انتخابات الاتحاد التى أجريت نوفمبر الماضى، وبطلان ما يترتب على ذلك ، وتم التقدم بالطعن قبل إجازة عيد الفطر.

وكان مركز التسوية والتحكيم قرر إلغاء نتيجة انتخابات الكاراتيه بناء على الدعوى المقامة من محمد مصيلحى المرشح السابق لرئاسة الاتحاد فى الانتخابات التى جرت نوفمبر الماضى، وأسفرت عن فوز محمد الدهراوى برئاسة الاتحاد.

وكانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى أصدرت فى نوفر الماضى قرارها فى المنازعة التحكيمية رقم 81 التى تم تقديمها لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتاريخ 18/11 \2021 بقبول المنازعة التحكيمية شكلا، وفى الشق العاجل بوقف اعتماد إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكاراتيه، وموضوعا بإلغاء قرارات اللجنة التنسيقية الصادر من غير ذى صفة.