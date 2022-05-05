شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم أحمد عاطف .. 5 مواهب تشعل صراع الأهلى والزمالك قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرزت مباريات الدور الأول للدوري العام بالموسم الجاري، عن العديد من المواهب الكروية، التي توهجت بمرور اللقاءات لتفرض نفسها على الساحة الرياضية وتدخل في منافسة قوية على رادار الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفهما وذلك قبل الميركاتو الصيفي القادم، ليكونوا بمثابة صراع منتظر بين قطبي الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

عبده يحيى

يخوض عبده يحيى مهاجم غزل محلة، واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع الفريق المحلاوي، ليدخل في دائرة اهتمامات عدة أندية، سواء الأهلي أو الزمالك أو حتى فريق فيوتشر، ومازالت إدارة غزل المحلة تتمسك باللاعب رافضة رحيله باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في الفريق، في انتظار لأعلى سعراً خلال الفترة المقبلة بين الأندية المتنافسة على ضم اللاعب.

أحمد رفعت

لم يحصل أحمد رفعت لاعب فيوتشر حالياً، على فرصة حقيقية للمشاركة مع الزمالك في وقت سابق، إلا أنه بعد رحيله عن القلعة البيضاء، عاش حالة من الانتفاضة الكروية سواء في الموسم الماضي مع المصري أو الحالي مع فيوتشر، ليتم ترشيحه بقوة للنادي الأهلي قبل بداية موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم خط الهجوم الأحمر.

ناصر ماهر

في بداية الموسم الجاري رحل ناصر ماهر عن النادي الأهلي بداعي عدم الاحتياج لخدماته الفنية في الفريق بقرار من المدير الفني للأحمر بيتسو موسيماني، إلا أن اللاعب وبعد انتقاله إلى فيوتشر، تألق بشكل ملحوظ ليكون واحداً من أهم العناصر الأساسية في تشكيل علي ماهر ويصبح مصدر تهديد قوي لفرق الدوري، وتم ترشيح ناصر للانتقال إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي.

أحمد عاطف

تختلف قصة أحمد عاطف مهاجم فيوتشر عن غيره من اللاعبين، كونه كان محط صراع من الطقبين قبل بداية الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية، لينتقل اللاعب على سبيل الإعارة إلى فيوتشر ويتوهج كروياً مع علي ماهر ليعود من جديد إلى حسابات القطبين، كما تم ترشيحه أيضاً لقيادة هجوم الفراعنة في الفترة المقبلة.

محمد صبحي

رفض محمد صبحي حارس مرمى فاركو حالياً، الجلوس على دكة بدلاء الفريق الأبيض واثقاً في أن موهبته تؤهله للعب أساسياً ليرحل معاراً إلى فاركو في بداية الموسم مع بند بأحقية البيع، قبل أن يدخل دائرة اهتمامات الأهلي في ظل تراجع مستوى علي لطفي والخوف الذي يطارد جماهير الأهلي مع كل إصابة لمحمد الشناوي حارس العرين الأحمر.