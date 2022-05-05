شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة وفاق سطيف.. شاهد أفضل 9 أهداف للأهلى بنصف النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى الاستعداد لمباراته ضد وفاق سطيف الجزائرى يوم السبت المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على استاد الأهلى والسلام بحضور 20 ألف مشجع.

ويسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز ومحاولة إنهاء الأمور قبل مباراة العودة، للاقتراب خطوة كبيرة نحو تحقيق اللقب الثالث على التوالى والحادى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

وسجل الأهلى خلال تاريخه العديد من الأهداف المميزة والمهمة التى قادت الفريق للمباراة النهائية، ونستعرض خلال هذا الفيديو أفضل 9 أهداف سجلها الأهلى في نصف النهائي.

ومن جانب آخر، يتحدد خلال الساعات المقبلة مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذى عانى من إصابة مؤخرا أبعدته عن تدريبات الفريق الماضية وخاض على إثرها تدريبات تأهيلية فى "الجيم"، وسيُحدد الجهاز الطبى بالتنسيق مع نظيره الفنى مصير المدافع الشاب الذى يُعد أهم أوراق موسيمانى الدفاعية والهجومية.

فيما قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالأهلي، إن على لطفى حارس مرمى الفريق، أجرى أشعة كشفت وجود جزع بسيط فى أربطة الرسغ، وأوضح أن لطفى يؤدى برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة، على أن يخضع بعدها لفحص طبى قبل تحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.