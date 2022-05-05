شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بإيهاب جلال الأسبوع المقبل لاختيار الجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام جلسة منتصف الأسبوع المقبل مع إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر من أجل حسم الجهاز المعاون بالكامل للتجهيز للمرحلة المقبلة.

واستقر اتحاد الكرة على تواجد محمد شوقى كمدرب وعصام الحضرى مدرب حراس مرمى ضمن الجهاز الجديد لإيهاب جلال على أن يختار جلال باقى الجهاز المعاون له، وهو ما سيتم حسمه خلال جلسة الأسبوع المقبل.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.