شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. اللغة وتمديد العقد وراء فشل تجربة عمرو زكى فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم تتمثل فى فشل تجربة احتراف عمرو زكى مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق في لوكوموتيف موسكو الروسي موسم 2006 ، وعودته سريعا إلي الدورى المصري عبر بوابة الزمالك.

بدأت القصة عندما تألق عمرو زكي مع فريق إنبي وانضمامه للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة المخضرم حسن شحاتة، ليصبح عمرو زكي أحد أسلحة المنتخب الهجومية مع عماد متعب واحمد حسام ميدو.

وتحدث عمرو زكي، في تصريحات سابقة، عن أسباب فشل احترافه في الدورى الروسي مؤكدا أن المناخ البارد وعامل اللغة كانا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى فشله فى الاحتراف بروسيا، مؤكدا أن التواصل مع زملائه اللاعبين في الفريق والجهاز الفني، وكذلك المعيشة في روسيا صعبة بسب اللغة وكانت هي أهم أسباب العودة إلى مصر وتحديدا نادى الزمالك، بالإضافة إلى وجود بعض البنود في العقد عجلت باتخاذه قرار الرحيل وفي مقدمتها انه فوجئ بامتداد العقد لمدة 5 مواسم بعدما كان متفقا علي 3 مواسم فقط.