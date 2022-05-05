شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والاتحاد السكندرى يتحملان قيمة استقدام حكام أجانب لنهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحمل مسئولو ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى قيمة استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات نهائى دورى السوبر لكرة السلة رجال، والمقرر انطلاقها 8 مايو الجارى بصالة حسن مصطفى باكتوبر.

وينتظر اتحاد كرة السلة رد لجنة الحكام بالاتحاد الدولى للعبة، على الطلب الذى تقدم به مسئولو الناديين لاستقدام حكام أجانب لمبارياتهم فى النهائى، حيث تلقى اتحاد كرة السلة خطابا من الاتحاد السكندرى وكذلك الأهلى لطب حكام أجانب لإدارة مباريات الدور النهائى من الدورى، وبدوره قام اتحاد السلة بمخاطبة لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لسرعة ارسال حكام لإدارة المباريات.

وتقام مباريات الدور النهائى من بطولة الدورى أيام 8 و10 و12 و14 و16 مايو الجارى بصالة حسن مصطفى، على أن تقام اللمباريات بنظام best of 5، بأن يتوج الفريق الفائز فى 3 مباريات من أصل 5.