شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد مديرا لإدارة التطوير والاستثمار بقطاع الكرة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق فى منصب مدير إدارة التطوير والاستثمار بالنادى، وتضم الإدارة مجموعة من خبراء الكرة بالزمالك وهم أحمد عبد الحليم و محمد حلمي ونصر إبراهيم وحمادة عبد اللطيف وأيمن اليمني ومنصور حافظ ومصطفي نجم، فيما يتولى القطاع الإدارى للجنة منتصر الرملاوي وأيمن طه ومصطفي النقيب.

وتقوم الإدارة بتجهيز خطة لتطوير الاستثمار بقطاع الكرة ، لعرضها علي المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك ، وامير مرتضي رئيس جهاز الكرة بالنادي.

من ناحية أخرى أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بقدرات محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، خلال المباريات الماضية، وقدرته على تعويض غياب طارق حامد وإمام عاشور في بعض المباريات، بالإضافة لقدرته على المشاركة كبديل في المباريات وإحداث الفارق.

وأكد فيريرا لمعاونيه أن روقا يعتبر بديلا قويا للاعبي الوسط في الزمالك، بالإضافة إلى أنه ملتزم داخل الملعب وخارجه، ما يجعله من اللاعبين المفضلين للبرتغالي فيريرا.

في سياق مختلف حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك قائمة لبعض اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، في اطار خطة إدارة الكرة برئاسة امير مرتضي منصور في بناء فريق قوي ينافس علي لقب دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

ويأتي مركز خط الوسط من أبرز المراكز التي يحتاج الزمالك للتدعيم فيها في الموسم المقبل في ظل اقتراب طارق حامد من الرحيل عن الفريق عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

ولعل الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش من أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم الزمالك، في هذا المركز الموسم المقبل، وكذلك أحمد النادرى لاعب غزل المحلة.