شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى 3 صعوبات فى موقعة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي اختبارا صعبا وقويا عندما يستضيف وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها النسور الحمر لحسم الموقعة بفوز مطمئن يسهل من مهمتهم في موقعة العودة بالجزائر، وتمكنه من حجز بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية.

ورغم طموحات الأهلي وجماهيره لكن تواجهه بعض الصعوبات في الوصول إلى مبتغاه والوصول إلى النهائي الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي، باعتباره حامل لقب آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا 2020 و 2021، ويرغب في تخطي هذه العقبات قبل موقعة السبت الحاسمة.

وأبرز هذه العقبات:

تراجع النتائج

يحاول الجهاز الفني ولاعبي الأهلي التغلب على معضلة تراجع مستوى الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة خاصة في مسابقة الدوري، بعدما خرج بنقطتين فقط في آخر 3 مباريات بعدما خسر من المصري وتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا على التوالي، بخلاف غياب الفاعلية الهجومية لفريقه أمام مرمى المنافسين، وهو ما يسعى إلى تصحيحه في مباراة وفاق سطيف القادمة اليت ستقام على أرضه ووسط جماهيره.

غياب الروح

يعاني الأهلي من غياب الروح القتالية والعزيمة عن لاعبيه في المباريات الأخيرة، وهو ما تطلب تدخل الإدارة الحمراء للاجتماع مع اللاعبين والجهاز وإطلاع كل فرد بمسئولياته ومواجهتهم بالتقصر الذي ظهر على أداء اللاعبين داخل الملعب، وطالبهم بضرورة إثبات صورة معاكسة في مباراتي وفاق سطيف القادمتين واستعادة روح الحمراء الغائبة.

العقم التهديفي

يواجه الأهلي مشكلة في العقم التهديفي حيث لم يسجل الفريق الأحمر في آخر 4 مباريات خاضها سوى هدفين فقط ، وهو رقم ضئيل للغاية، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لمحاولة تصحيح هذه الأخطاء من خلال المحاضرات الفنية وإطلاع اللاعبين على المشاكل التي واجهتهم في إنهاء الهجمات والتعامل معها في آخر 3 مباريات بالدوري لعدم تكرارها في مباراتي وفاق سطيف.