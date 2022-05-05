شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لاستقبال بطولة العالم للاسكواش رجال وسيدات بمتحف الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر لاستضافة "سى أى بى بطولة العالم للاسكواش لمحترفى الرجال والسيدات"، والتى أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن إقامتها فى مصر فى الفترة من 13-22 مايو 2022.

تأتى هذه البطولة، التى تعتبر أكبر بطولة فى تاريخ الاسكواش العالمى، بمشاركة 50 لاعبا و50 لاعبة من أفضل لاعبى العالم للرجال والسيدات.

تقام الأدوار الأولى بنادى اليجريا سوديك بمدينة السادس من أكتوبر، والأدوار النهائية بالمتحف القومى للحضارة المصرية وتُختتم البطولة بحفل غنائى بحضور الفنانة كارول سماحة، والتى قامت بتأليف أغنية خصيصا للبطولة.

وجدير بالذكر أن أبرز المرشحين للفوز ببطولة العالم للرجال هما على فرج وبول كول كما تأتى نوران جوهر ونور الشربينى وهانيا الحمامى على رأس المرشحات لبطولة السيدات.