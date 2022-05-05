شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه الإعلاميين وديا اليوم استعدادا للمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى إيسترن كومبانى تحت قيادة علاء عبد العال، فريق الإعلاميين في الرابعة عصر اليوم الخميس، في مباراة ودية في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 9 من الشهر الجارى.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى الرياضى تدريباته عصر الأربعاء، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة يومين عقب الانتهاء من مباراة الزمالك الأخيرة فى الدوري.

واجتمع علاء عبد العال، المدير الفني، مع اللاعبين والجهاز الفنى قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن المرحلة المهمة المقبلة مؤكدا على صعوبتها.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، كما تم عمل تقسيمة للاعبين فى المران شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا للمباراة القادمة.

ويستعد إيسترن كومبانى لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 9 من الشهر الجاري.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، حصدهم من 16 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.