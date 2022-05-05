شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى ينتظمون فى معسكر برج العرب بعد انتهاء تمردهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم جميع لاعبى النادى المصرى بمعسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة النادى الإسماعيلى، وذلك بعدما قرر اللاعبون إنهاء حالة الإضراب خلال آخر 48 ساعة بسبب مطالبتهم بالحصول على المستحقات المتأخرة أولا.

ويترقب اللاعبون قرارا من مجلس إدارة المصرى خلال الساعات المقبلة بخصوص مشاركتهم فى مباراة الإسماعيلى المقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة 14 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، خاصة أن إدارة المصرى كانت قد قررت أن يخوض فريق الأمل التابع لقطاع الناشئين مباراة الإسماعيلى، لمواجهة تمرد اللاعبين، ومن المقرر أن تتخذ الإدرة قرارها النهائى بعد التشاور مع معين الشعبانى مدرب الفريق.

وقرر مجلس إدارة المصرى توقيع العقوبات التالية على اللاعبين :-

1- إيقاف صرف أى مستحقات مالية للفريق الأول مستقبلًا حتى مثول جميع اللاعبين المتغيبين عن التدريبات للتحقيق.

2- خصم نسبة 25 % من عقود اللاعبين المتغيبين طبقاُ للائحة الفريق الأول بالنادي.

3- استبعاد كل من اللاعبين، أحمد شديد قناوي و فريد شوقي و أحمد مسعود من معسكر برج العرب وعودتهم للتدريب ببورسعيد مع تحويلهم للتحقيق.

4- تجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادي للدفع بهم فى المباريات القادمة واعطائهم الفرصة الكاملة حتى يكونوا نواة للفريق الأول بالنادي فى السنوات المقبلة.

و المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.