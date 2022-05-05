شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رمضان صبحى الباحث عن استعادة النجومية والزمالك يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعدت الأضواء والنجومية عن رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز منذ رحيله عن النادى الأهلى، لبحثه عن طموح جديد رفقة النادى السماوى، والذى فشل فى تحقيق أى بطولة حتى الآن، ليبتعد أيضا عن منتخب مصر فى الفترة الأخيرة.

وعانى رمضان صبحى من العديد من الإصابات التى أبعدته عن الملاعب فى الفترة الأخيرة ليغيب عن بيراميدز فى مباريات مهمة، ليواصل الغياب والابتعاد عن النجومية التى كان يتمتع به خلال السنوات الماضية.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع رمضان صبحى، وكلفت إدارة الزمالك بعض الوسطاء للتواصل مع رمضان صبحى للتأكد من رغبته فى الانضمام لصفوف الزمالك فى الفترة المقبلة، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة نادى بيراميدز للتفاوض حول ضم اللاعب، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين إدارتى الزمالك وبيراميدز حول إتمام صفقة رمضان صبحى، خاصة وإن الزمالك يرغب فى تعويض الجماهير بصفقات سوبر بعد موسم شهد إيقاف القيد لفترتين.

رمضان صبحى يحتاج الزمالك في الوقت الحالي لعدة أسباب أولها سيخلق له دوافع جديدة فى مشواره الكروى، وتأثيره عليه سيكون بعيد المدى على مستويات عدة وسيجعله قريبا من البطولات، كما أنه سيجد جماهير تدافع عنه وتحميه من هجمات جماهير الأهلى الشرسة ضده، سيحظى بدعم إعلامى كبير تحت أى ظروف يواجهها، سيكون قريبا من المنتخب الوطنى فى كل الأوقات بحكم وجوده تحت بؤرة الضوء دائما.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب رمضان صبحى "عفيجى" الكرة المصرية فى الصور التالية: