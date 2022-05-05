شكرا لقرائتكم خبر عن إينو يطلق صواريخه عبر ”الخليج 365”: محدش يقدر يمشى موسيمانى.. ورحيل كيروش "قرار سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الدورى مكانه الجزيرة.. طلع مرة وهيرجع تانى دولاب الأهلى

لازم ميكيسونى يرجع بلده على أول طيّارة وبيرسي تاو "عمره ما هيكون فلافيو"

محدش يقدر يمشي موسيماني طالما بيكسب بطولات.

لو زيزو والونش وعاشور راحوا الأهلي هيكسروا الدنيا

محمد صلاح مش هيلعب لوحده في المنتخب..شوفوا مين بيلعب جنبه في ليفربول

رحيل كيروش قرار صح 100 % وأتأخر كثيراً.."مالوش ولا حسنة مع المنتخب"

لازم ندعم إيهاب جلال عشان محترم وبيعرف بيعامل النجوم وهيوفّر شوية دولارات

البدري خد فرصته مع المنتخب وهو مبيعرفشي يتعامل مع النجوم زي حسام حسن

أسعار اللعّيبة بقت مولعة نار ..اللي بيعمل كوبري بيطلب 20 مليون جنيه

من يوم ما أعتزلت أنا وعبدربه ..مشفناش تسديدات..بنشوف "تطفيش وبس"

الأهلى غرمنى أنا والشناوى وحسين ياسر عشان كسّرنا السرير فى "نص الليل"

كان نجماً لامعاً فى صفوف الزمالك.. قاد الفارس الأبيض للبطولات.. غنّت له الجماهير في المدرجات.. لما لا فهو لاعب كبير وإبن واحد من نجوم الكرة المصرية الكبار.. وظن البعض إنه سيكون أحد النجوم الخالدين في قلعة ميت عقبة لكنه فاجئ الجميع بالإنتقال للأهلي في خطوة تاريخية ظن معها الكثيرون إنه سيعود للوراء أو أن نجمه سيخفت في القلعة الحمراء لكنه رفع راية التحدي وأعلن عزمه مواصلة التألق والبطولات لكن هذه المرة بالقميص الأحمر وكان له ما أراد.

إنه معتز إينو "مدفعجي" الكرة المصرية ورُمانة خط الوسط في الأهلي والزمالك الذي لم ينكسر كما تخيّل البعض بعد إنتقاله من الزمالك للأهلي ولم يكن مجرد رقم في طريق الراحلين من قلعة ميت عقبة إلى قلعة الجزيرة بل كان نجماً مؤثراً في الأهلي رغم إنه تواجد في أحد أهم أجيال القلعة الحمراء عبر تاريخها الملئ بالنجوم الكبار وقتها.

إلتقينا معتز إينو وتحدثنا معه عن مشواره الكروي وعن خلع القميص الأبيض وإرتداء القميص الأحمر وغيرها التفاصيل والأسرار التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

س: أين أنت الآن؟

ج: عملت لـ 4 سنوات مدرباً فى الأهلى، ثم توليت مسؤولية تدريب فريق الشهداء فى الاسماعيلية، ومنذ شهر انضممت إلى فريق زد مع الجهاز الفنى لسمير كمونة بعد رحيل اسماعيل يوسف، أظهر فى الإعلام لتحليل المباريات وأحب الإعلام ولكن لم أتلقى عرضاً مناسباً، ولذلك أركز فى التدريب.

س: ما رأيك في نتائج الفرق المصرية فى أفريقيا؟

ج: كنت أتمنى أن تستمر جميع الفريق في البطولات الأفريقية، والآن لم يعد هناك ممثلاً لمصر سوى الأهلي، فهو دائماً مُشرّف جماهيره ومشرّف مصر وأتمنى له التوفيق خاصة أن لديه فرصة جيدة لحصد اللقب الموسم الجاري، خاصة بعد خروج صن داونز من ربع النهائي أصبح الأهلي أقوى مرشح وأتمنى أن يحصد اللقب الثالث على التوالي.

س: برأيك ما سبب استمرارية الأهلي في أفريقيا وخروج باقي الفرق من الأدوار المبكرة؟

ج: الأهلي معودنا على أنه فريق بطولات، و"بلغة الكرة " ..الفرق صاحبة النفس الطويل هي التي تكمل المسيرة، مع احترامي لبيراميدز لديه إمكانيات ونجوم ولكن مازال بيراميدز "مش فريق بطولات"، هناك فرق بطولات وفرق محلية، والأهلي لديه نفس طويل ويجيد التعامل مع المباريات وجربت هذا وأنا لاعب.

س: ماذا تقصد بأن بيراميدز فريق محلي؟

ج: بغض النظر عن بطولات أفريقيا، دائماً نسمع الكثير من الكلام في بداية الموسم على أن بيراميدز سينافس على اللقب، ولكن بعد مرور الأسابيع الأولى نجده يتراجع إلى المركز الرابع أو الثالث، وطوال عمرنا نعلم أن المنافسة بين الأهلي والزمالك، ومع ذلك نتمنى دخول فرق أخرى في المنافسة ليكون للدوري شكل.

س: أين ترى درع الدوري بنهاية الموسم الجاري؟

ج: في النادي الأهلي، لن يخرج من الجزيرة.

س: وما تقييمك لأداء موسيماني مع الأهلي؟

ج: في مصر لا تعرف ماذا تريد الجماهير، لو المدرب يقدم أداء جيد مع فريقه ولكن يخسر "يقولك لا ماليش دعوة أنا عايز نتيجة"، ولو المدرب يحصد الانتصارات دون نتائج يقولون عايزين أداء، الجماهير لن تتقبل الهزيمة في النهاية، وموسيماني محظوظ لأنه بيدرب الأهلي، أي مدرب ولو في سنة أولى تدريب وتولى مسؤولية الأهلي سيحصد بطولات، قد يكون الأداء ضعيف مع موسيماني ولكنه بيكسب في النهاية، الأداء سيتحسن بمرور الوقت ولكن النتيجة هي الأهم، وطالما بيكسب محدش يقدر يمشيه.

س: كيف تابعت خسارة الفراعنة لبطاقة التأهل لكأس العالم أمام السنغال؟

ج: هناك فرق كبير جداً ويجب أن نكون واقعيين، بغض النظر عن الأجواء التي شهدها اللقاء بالسنغال، بالتأكيد لدينا نجوم ومحمد صلاح ولاعبين مميزين، ولكن، السنغال أقوى وأسرع وأفضل منا في الفنيات، ومحمد صلاح لن يلعب بمفرده، في ليفربول كل العوامل تساعده لتقديم أداء أفضل، وكيروش لعب بطريقة دفاعية فقط، ولا يمكن لفريق أن يقدم أداء دفاعي فقط طوال 90 دقيقة، خاصة عندما تواجه فريق لديه كل المميزات.

س: هل كنت تفضل بقاء كيروش لفترة أطول مع المنتخب؟

ج: لم أكن أفضل استمراره منذ توليه مسؤولية ..فالمنتخب لم يحقق أي شئ من الأهداف التي كانت أمامنا، لم يتوج بالبطولة العربية ولا أمم أفريقيا ولم يتأهل لكأس العالم، أشعر بالحزن عندما أتابع مباريات المنتخب الأكثر تتويجاً بأمم أفريقيا وأجد أدائه بهذا الشكل، لسنا منتخب صغير..بإختصار "كيروش مالوش ولا حسنة مع المنتخب" لذا رحيله كان قرار صح 100 % بل أنه قرار تأخر كثيراً.

س: ما رأيك في تعيين إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

ج: للأسف إيهاب جلال تعرض لحملة انتقادات كبير.. جلال كان مُرشحاً قبل تعيين كيروش، ودائماً كان من ضمن المرشحين وأتته الفرصة وربنا أراد تواجده في هذا المكان، إيهاب جلال مدرب محترم ومهذب ولم نسمع عن أنه تسبب في أي مشكلة مع نادي أو لاعب، ويعرف كيف يتعامل مع النجوم، كان يتعامل مع أغلى اللاعبين في الدوري وأعلى الإمكانيات بشكل جيد، ويجيد التعامل النفسي مع اللاعبين وهذا سيجعله بلا رهبة مع المنتخب، القرار كان موفق في اختيار إيهاب جلال ويجب أن نوفر الدولارت شوية ..جربّنا الأجنبي مبيعملش حاجة وبياخد فلوس على الفاضي ويجب أن ندعم جلال.

س: من وجهة نظرك هل تعرض البدري للظلم خلال تدريبه للمنتخب؟

ج: حسام البدري من المدربين المحترمين، رغم أنني رحلت من الأهلي بسبب خلاف معه، ولكن، في النهاية هو حصل على فرصته وأدى ما عليه والمنتخب كان بحاجة لمدرب جديد ولا يمكن أن يستمر أحد في مكانه بشكل دائم والتغيير مطلوب.

س: هل تتفق مع مقولة أن البدري لا يجيد التعامل مع النجوم؟

ج: هذا ظهر مع نجوم كثيرة في الأهلي، مع اعتزال حسام غالي وعماد متعب وإينو وغيرهم والكثير اعتزل في عهده ولكن هناك مدربين مثل حسام حسن مثلاً " لا يجيد التعامل مع النجوم"، وهذا ظهر في أزمته مع أحمد عيد عبد الملك، وكذلك أزمة حسام عاشور في الاتحاد، أعتقد أنهم يفضلون اللاعبين الصغيرة التي تنفذ التعليمات دون نقاش، وفي مدربين مبيحبوش النجوم".

س: ما رأيك في تراجع مستوى بعض نجوم الدوري.. مثل أفشة وأبو جبل وبن شرقي ومحمد شريف؟

ج: هذا أمر طبيعي في كرة القدم، أحياناً يكون اللاعب في قمة مستواه وأحياناً يتراجع لا أحد يستمر على مستوى ثابت باستمرار، ولكن اللاعب الذكي هو الذي يعرف كيف يستعيد مستواه، وهذا يختلف بثقافة و"مينتاليتي" كل لاعب، وهذا واضح في أوروبا مثلاً رغم أن اللاعبين متاح لهم كل شئ إلا أنهم في الملعب لا يقصرون، وبعض اللاعبين هنا يشعرون بحالة تشبع ويقولك "أنا عملت نجومية وخدت قرشين".

س: جيلكم كان أغلبه نجوم .. هل ترى أنه حصل على التقدير المادي المناسب في ظل الأسعار الحالية للاعبين؟

ج: لم يكن هناك أسعار خيالية مثل التي نسمعها الآن، اللاعب الل ي بيعمل كوبري أو يمرر تمريرة بيقول انا عايز 20 مليون جنية، جيلي كان كله نجوم وأعلى لاعب لم يتخطى 3 ملايين، الآن هذا الرقم لا يرضي ناشئ، كل شئ نصيب لكن الأرقام أصبحت مبالغ فيها.

س: لو مازالت تلعب حتى الآن ما هو المبلغ الذي ستضعه لنفسك؟

ج: مع احترامي للجيل الحالي جيلنا كان يلعب وسط ضغوط جماهيرية كبيرة في الملعب، والبعض الآن يشعر برهبة ويرتبك من حضور بضعة ألاف، ولو بلعب الآن لن أقبل أقل من 15 مليون جنية..

س: برأيك لماذا اختفت ظاهرة التسديدات الخطيرة على المرمى؟

ج: الآن ننتظر طوال 90 دقيقة ولا نجد تسديدة واحدة على المرمى، السولية فقط في الفترة الأخيرة يحاول ببعض التسديدات، ولكن منذ اعتزال حسني عبد ربه ومعتز إينو لا يوجد لاعب قادر على التسجيل من التسديدات، وكل أهدافي تسديدات وأهداف مؤثرة والفرق كانت تعمل لنا ألف حساب، لم نكن نسدد لمجرد التطفيش، هذه موهبة هناك لاعب مهاري وهناك لاعب لديه موهبة التسديد، جوزية كان يدربنا بعد التدريب.

س: كيف اتخذت قرار الرحيل عن الزمالك؟

ج: عدلي القيعي تحدث معي وقتها وقال لي أن مانويل جوزية يريد ضمي للفريق ومعجب بأدائي، كنت لاعباً صغيراً، وقدمت أداء جيد مع الزمالك، وكان عقدي قارب من الانتهاء وقتها وكان راتبي في الزمالك 70 ألف جنية رغم أنني كنت لاعباً في المنتخب، واللاعب الآن يلعب سنة واحدة ويحصل على 15 مليون ويقول مش عايز حاجة تاني.

س: كيف ترى رحيل رمضان صبحي عن الأهلي؟

ج: رمضان صبحي خسر كثيراً بالرحيل عن الأهلي، بالفعل هو كسب قيمة العقد والمبلغ الأكبر، ولكن مع الأهلي كان عقدك كبير وكنت ستحصد بطولات، وفي الأهلي بخلاف عقدك ستحصل على مكافآت وإعلانات وجماهيرية قد لا تصل إلى نفس قيمة العقد لكن كنت ستحصد بطولات وتسوق نفسك وتحصل على مكافآت، رمضان لاعب كبير ولكن شرف لأي لاعب أن يلعب في الأهلي.

س: حدثنا عن موقف لا تنساه مع مانويل جوزيه؟

ج: بعد عودتي من إصابة الرباط الصليبي، كان جوزية جاي عليا وبينتقدني بسبب مستوايا وزيادة الوزن، وفي أول مباراة لعبتها كانت أمام السالمية الكويتي سجلت هدفاً من تسديدة على بعد 45 ياردة، ورغم أن اللقاء كان ودياً جريت عليه واحتفلت معه، وفي مرة كنا في معسكر بألمانيا، وكنا بنلعب بلياردو في الفندق وكسبت كل اللاعيبة لأني كنت أجيد لعب البلياردو، وقرر جوزية أن يلاعبني وكسبته فقال لي "انت لو بتلعب كورة كدة كان زمانك أحسن لاعب في مصر".

س: كيف تابعت نهاية علاقة حسام عاشور بالأهلي؟

ج: أنا وحسام عاشور كنا مع بعض في غرفة واحدة وكانت غرفتنا بايظة أي حد عايز يعمل أي حاجة يجي عندنا، عاشور لا يحب الإعلام والظهور وتضايقت كثيراً بسبب رحيله عن الأهلي وكنت أتمنى أن يعتزل في النادي، عاشور حصد 31 بطولة وكان نفسي يتكرم في النادي والأهلي عرض عليه لكنه فضل أن يلعب ولكن الخطوة لم تكن موفقة والأمور سارت في طريق سئ.

س: حدثنا عن أطرف موقف حدث لك مع زملائك بالفريق؟

ج: قبل نهائي أفريقيا أمام القطن الكاميروني، كنا في الغرفة بالفندق وكسرنا الغرفة وكان معانا الشناوي وحسين ياسر ومحمد سمير وحسام عاشور ومن كتر الهزار كسرنا السرير حتى أن نزلاء الفندق تحدثوا مع الأمن وقالولهم مش عارفين ننام كان ذلك الساعة 2 صباحاً، وجاء حسام البدري وعلاء ميهوب ووقع علينا غرامة مالية.

س: ما هي المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الأهلي من وجهة نظرك؟

ج: الظهير الأيمن خاصة بعد إصابة أكرم توفيق، لا يتواجد حالياً سوى محمد هاني وكريم فؤاد لاعب جيد لكن لم يثبت نفسه حتى الآن، ومدافع قوي في ظل إصابة بدر بانون، خاصة أن رامي بعيد وإصاباته كثيرة.

س: من اللاعب الذي تراه خليفتك في الملاعب؟

ج:حمدي فتحي، يذكرني بنفسي في المجهود والروح والجري ومعجب بدوره مع الأهلي ولا يبخل بذرة عرق ويؤدي دوره على أكمل وجه خاصة في الدفاع وبيخدم على وسط الملعب كله، وينقصه فقط التسديد.

س: من أفضل لاعب في الدوري؟

ج: عبد الله السعيد عاجبني جداً، أحب اللاعب المهاري العاقل والسعيد مؤثر في الملعب، وكذلك حمدي فتحي وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر، وإمام عاشور من الزمالك خاصة أنه يجيد التسديد.

س: لو كنت ستختار 3 لاعبين ينتقلون من الزمالك للأهلي من تختار؟

ج: زيزو لو في لأهلي بمستواه هيكسر الدنيا، خاصة مع حصد البطولات والجمهور، لو راح الأهلي هيكون لاعب سوبر، وإمام عاشور، والونش بأدائه في الأهلي هيكسر الدنيا لأنه مقاتل.

س: ما رأيك في تجربة بيرسي تاو وميكسيوني في الأهلي؟

ج: ميكسيوني مع احترامي له، المفروض يحجزوله على أول طائرة يرجع بلده، وبيرسي تاو متذبذب، وأشعر أن موسيماني يمنحه الفرصة ليثبت نفسه فقط، ولو جوزية موجود لم يكن ليمنحه كل تلك الفرص، صحيح أن جوزية أصر على فلافيو ولكن تاو ليس مشروع فلافيو جديد، جوزية كان لديه نظرة مختلفة.

س: ما الفرق بين جوزية وموسيماني؟

ج: الشخصية، مع احترامي للجيل الحالي، لكن جيلنا كان أقوى وأكثر نجومية، ومع ذلك كان جوزية قادراً على التعامل معهم، والبطولات أيضاً وجوزية سيظل عظيماً عند جماهير الأهلي، أما موسيماني لو استمر مع تحقيق الألقاب قد يعادل إنجازات جوزية.

س: حدثنا عن ذكرياتك مع مباراة برشلونة

ج: بطلع تريند دايماً بسببها، لأني زعقت لجوزية..وقتها حسام البدري طلب مني أراقب ميسي، وكنت دائماً مسؤول عن اللاعبين المهاريين وفي مباريات الزمالك كان مسؤوليتى شيكابالا.. وفي مباراة برشلونة كنت براقب ميسي "زي ظله" وكنت عمال أضرب فيه لأن مكنتش عارف أوقفه، وفي إحدى الكرات ولما ميسى زهق منى فوجئت به يقف أمامي و"زعّق لى وقالي ..عايز أيه "

س: برأيك هل يتأثر الأهلي برحيل ديانج في الصيف في ظل العروض الكثيرة التي يتلقاها؟

ج: بالتأكيد الأهلى سيتأثر لو رحل ديانج وأتمنى أن يستمر مع الفريق.

س: حدثنا عن كواليس رحيلك عن الأهلى؟

ج: كان تريزيجية لسه طالع من الناشئين وحسام البدري أراد أن يمنحه الفرصة، ولا أحب ألا يكون لى دور أو مبلعبش، فتحدثت مع عبد الحفيظ وقالى استنى ممكن تجيلك فرصة وانت لاعب كبير، ولكن تحدثت مع البدري وأبلغته أننى أريد الرحيل فاتصدمت برده وبأنه ليس لديه مانع، ولو عاد بى الزمن كنت سأصبر وأعتزل في الأهلي وندمت على هذا القرار.