شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم بسيونى.. مدربين سطروا الأمجاد مع الأندية المصرية بعيداً عن القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد البطولات ليس سهلاً على الفرق الكبيرة التي تتوافر لديها الإمكانيات للمنافسة والاستمرارية في القمة، بينما يكون حلم بعيد المنال على الفرق الصغيرة التي لا تمتلك ما يؤهلها لمناطحة الكبار وخطف الألقاب، وهو ما يضع إنجازات تلك الفرق في سجل شرف مدون بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية.

وخارج أسوار القطبين، الأهلي والزمالك، واللذان يستحوذان على أغلب البطولات المحلية في مصر، تألقت العديد من الأسماء التدريبية كان أبرزهم، محسن صالح، طارق العشري، عبد الحميد بسيوني، ومايكل إيفرت.

محسن صالح

يعتبر محسن صالح من أبرز الأساماء التدريبية التي مرت على الكرة المصرية، وتعتبر المحطة الأبرز فى حياة صالح التدريبة هى توليه تدريب نادى الإسماعيلى التى كان له بصمة واضحة على هذا الجيل بتكوين فريق رائع، ليحقق محسن صالح كأس مصر وصعد لنهائى كأس الاتحاد الأفريقى ويخسر اللقب لصالح شبية القبائل الجزائرى، بالإضافة لتحقيق بطولة الدورى الثالث للدراويش عبر تاريخه.

مايكل إيفرت

يعد الإنجليزى مايكل إيفرت من المدربين أصحاب البصمة الواضحة على الكرة المصرية، بعدما خاض ثلاث تجارب تدريبية مع أقوى الأندية بالدورى، بدأ إيفرت مشواره التدريبى فى مصر مع نادى الزمالك، ثم المقاولون العرب والذى حقق معه تاريخا كبيرا ويعد أفضل الأجانب الذين مروا على قلعة الذئاب، نهاية بالنادى الأهلى والتى لم ينجح فيه إيفرت فى التتويج بأى بطولة، قاد إيفرت المقاولون العرب الذى كان صاعدا من القسم الثانى للأضواء والشهرة، وحقق معه بطولة الدورى عام 1983، وكأس الكئوس الأفريقية مرتين عامى 82 و 83 ليصبح المدرب الأسطورى لفريق الذئاب على مر التاريخ.

طارق العشري

عرف طارق العشري في الوسط الكروي، بأنه تلميذ جوزية، المدير الفني السابق للنادي الأهلي وأحد أهم المدربين الأجانب الذين مروا على الكرة المصرية، وتوج العشري بثلاث بطولات مع حرس الحدود، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والسوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

عبد الحميد بسيوني

يمتلك عبد الحميد بسيوني أو "باسيو" كما تلقبه الجماهير، مشوارًا مميزًا مع كرة القدم رغم الصعوبات التى واجهها فى مسيرته ولكن القدر كان يخبئ له مفاجأة مذهلة بأن يضع بصمته على أول بطولة فى تاريخ الطلائع، وتوج عبد الحميد بسيوني ببطولة كأس السوبر المصري الأخيرة، بعدما فاز على الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين.