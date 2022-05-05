شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدورى، وذلك عقب حصول الفريق علي راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها صدارة البطولة.

فيما حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين من الإفراط فى تناول الكعك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر المبارك، حتى لا يتسبب الأمر فى زيادة أوزان اللاعبين ما سيؤثر على اللياقة البدنية، وطالب المدير الفني من اللاعبين بالمحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

وحدد الجهاز الفني، بالاشتراك مع الجهاز الطبي، برنامجاً غذائياً للاعبين يتم اتباعه خلال إجازة عيد الفطر حتى يتمكنوا من الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، كما تم تحديد برنامج تدريبى للاعبين يتم القيام به خلال تواجدهم في المنزل.