شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لموقعة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا اليوم الخميس بأحد الفنادق استعدادا لمباراته ضد وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما اكتفى بمعسكر مفتوح طوال اليومين الماضيين.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب مختار التتش ضمن التحضير لمباراته ضد وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يختتم تدريباته الجماعية غدا الجمعة.

واكتفى الجهاز الفني للأهلي بخوض اللاعبين معسكر مفتوح على مدار اليومين الماضيين لمدة 7 ساعات يقضيها اللاعبين، ما بين محاضرات فنية وتدريبات بدنية داخل الجيم.

ومن المنتظر أن ينتظم الأهلي في نظام المعسكر المفتوح بعد مباراة الذهاب وحتى موعد السفر إلى الجزائر لخوض مباراة الإياب بالعاصمة الجزائرية.