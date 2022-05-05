الامارات | محمد صلاح يتوعّد ويستفز الريال برسالة جديدة.. ونجم مدريد يرد عليه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتوعّد ويستفز الريال برسالة جديدة.. ونجم مدريد يرد عليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض ريال مدريد أمس واحدة من أجمل مبارياته في دوري أبطال أوروبا، وقد تكون الأجمل على الإطلاق في كل المسابقة خلال الموسم الجاري، بعد أن أقصى مان سيتي من إياب نصف النهائي على استاد سانتياغو بيرنابيو في ست دقائق فقط، بعد أن كان مطلوب منه تسجيل هدفين ليؤمن التأهل.

وبعد فوز الريال 3-1، وبنتيجة المباراتين 6-5، عاد نجم ليفربول المصري محمد صلاح باستفزاز ريال مدريد مجدداً، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" توعد فيها الريال برد الدين له خلال المباراة النهائية المرتقبة في باريس 28 الجاري.

وقال صلاح: لدينا دين لرده. وجاء هذا بعد يوم واحد فقط من تصريحه بأنه يرغب في مواجهة ريال مدريد في النهائي وليس مان سيتي.

ويحمل صلاح ذكريات سيئة للغاية في نهائي 2018 حين خسر ليفربول 1-3 من ريال مدريد، وغادر صلاح المباراة من الشوط الأول مصابا في كتفه، ثم دفع ثمن تلك الإصابة بظهور باهت في مونديال روسيا 2018.

في المقابل، كان الرد "ضمنيا" على صلاح من خلال نجم مباراة الأمس، البرازيلي رودريغو صاحب أول ثنائية، والذي حمل مباشرة بعد التأهل قميص ريال مدريد وعلى ظهره رقم "14"، في إشارة إلى أن ريال مدريد لن يوقفه شيئ قبل اقتناص اللقب الـ14 في المسابقة القارية التي يسيطر على لقبها بـ13، مقابل ستة ألقاب فقط لليفربول.

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