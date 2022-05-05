ريال مدريد يضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بلغ ريال مدريد الإسباني نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق عودة تاريخية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب المربع الذهبي، مساء الأربعاء.



المان سيتي كان في طريقه لخطف بطاقة التأهل بعدما تقدم بهدف سجله الجزائري رياض محرز في الدقيقة 73 من تسديدة قوية من قلب منطقة الجزاء.

وكرر الريال عاداته بعودة مفاجئة في آخر الدقائق بعدما سجل البرازيلي رودريجو هدفين متتاليين في الدقيقتين 90 و91.

واضطر الفريقان للذهاب إلى الأشواط الإضافية بعدما تعادلا في مجموع المباراتين (5-5) قبل أن يسجل كريم بنزيما هدفا ثالثا للميرينجي من علامة الجزاء في الدقيقة 95، حسم به بطاقة التأهل للفريق الملكي.

وضرب الريال موعدا مع ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية التي ستقام في العاصمة الفرنسية "باريس" يوم 28 مايو/ أيار الجاري.