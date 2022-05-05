شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات رياضة يرفعن شعار "الأمومة مش سهلة لكن الرياضة مستاهلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من نجمات الرياضة يرفعن شعار الأمومة مش سهلة لكن الرياضة مستاهلة من حيث الجمع بينهما فى ظل رغبتهن فى إستكمال مشوار الإنجازات سواء على الصعيد المحلى أو الدولى أو الأفريقى .

ومن أبرز النجمات المحافظين على الجمع بين الأمومة و ممارسة الرياضة و تحقيق الإنجازات فى وقت واحد البطلة فاطمة عمر لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، و التى إنجازاتها المتتالية على صعيد حصد الميداليات العالمية ، حيث إنها لاعبة تعلم جيدا طريق التتويج والوقوف على المنصات .

ونجحت فاطمة فى تحقيق الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بجورجيا خلال منافست وزن67 كجم برفع ثقل وزنه 122 كجم ، بعد إضافة الميدالية السادسة لها عبر تاريخ مشوارها فى دورات الألعاب البارالمبية بحصد فضية طوكيو 2020 فى وزن 67 كجم بالرغم من إنها زوجة و أم .

كما ان ياسمين نوح نجمة الكرة الطائرة بنادى الزمالك أيضا نجحت فى الجمع بين ممارسة الطائرة و كونها أم لأبنتها ليليا التى تلعب حاليا فى صفوف ناشئات القلعة البيضاء لتسير على درب والدتها التى تحرص على تواجدها معها فى المعسكرات بإذن الأجهزة الفنية ، ومثلها غادة حسام حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى التى كانت تحرص على تواجد إبنها فى معسكرات الفريق و نجحت فى تحقيق البطولات وهى تمارس الأمومة أيضا .

كما أن بطلة الإسكواش نور الطيب أيضا تحرص على تواجد مولودتها الأولى فريدة معها التدريبات فى الملعب الزجاجى و الجيم ، حرصا منها على إستكمال مسيرة إنجازاتها فى عالم الإسكواش .

ويرصد الخليج 365 لقطات للبطلات الأمهات فى الصور التالية :

فاطمة عمر و إبنتها



غادة حسام



نور الطيب و إبنتها فريدة