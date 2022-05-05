شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا المحطة الخامسة لـ أحمد سامى فى مشواره التدريبى.. وسموحة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى سيراميكا تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول بالنادى، تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، والذى رحل عن سموحة لخلافة هيثم شعبان فى سيراميكا.

ويضم الجهاز الفنى كلا من: أحمد سامي مديراً فنياً، أحمد عبد العزيز مدرباً عاماً، صلاح أمين مدربًا، هانى العجيزى مدربًا، أحمد ناجى مدرباً لحراس المرمى، جيمس ويليام مدربًا للأحمال، عادل محجوب إدارياً، الدكتور محمد عبد الجواد رئيساً للجهاز الطبي.

وسيكون نادى سيراميكا المحطة الخامسة للمدرب أحمد سامى في مشواره التدريبى، حيث بدأ مسيرته في طلائع الجيش كمساعد ثم مدرب أول، ثم نجوم المستقبل، ثم طنطا، وأخيرا سموحة.

ونستعرض أرقامه في التجارب الأربعة الماضية في التقرير التالى..

طلائع الجيش

قاد الفريق: 29 مباراة

فاز: 9

تعادل: 10

خسر: 10

نجوم المستقبل

قاد الفريق: 17 مباراة

فاز: 4

تعادل: 3

خسر: 10

طنطا

قاد الفريق: 2 مباراة

فاز: 0

تعادل: 1

خسر: 1

سموحة

قاد الفريق: 62 مباراة

فاز: 25

تعادل: 28

خسر: 9