الأهلى يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة وفاق سطيف فى دورى الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة وفاق سطيف فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الكرة بالنادى الأهلى القوة الضاربة للفريق باكتمال شفاء الثلاثي المُصاب عمرو السولية وآليو ديانج وأحمد عبد القادر ، وتأكيد جاهزية هذا الثلاثي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها بعد غد، السبت، باستاد الأهلى والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
وأعلن الجهاز الطبي تماثل هذا الثلاثي من الإصابات المختلفة التى لحقت به مؤخراً وحرمته من تدريبات الفريق عدة أيام كما غاب الثلاثي عن مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري للإصابة ، وشارك السولية وعبد القادر وديانج في تدريبات المارد الأحمر اليومين الماضيين ما يمنح الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني حلول كثيرة في المباراة المرتقبة لاسيما بعدما عانى الفريق بسبب هذه الغيابات الكثيرة.
وينوي المدير الفني للأهلي الإعتماد على هذا الثلاثي في مباراة وفاق سطيف المرتقبة في ظل رغبة الجهاز الفني تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة بالجزائر يوم 14 مايو الجاري.
في الوقت نفسه ، يتحدد خلال الساعات المقبلة مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذي عانى من إصابة مؤخراً أبعدته عن تدريبات الفريق الماضية وخاض على أثرها تدريبات تأهيلية في "الجيم" وسيُحدد الجهاز الطبي بالتنسيق مع نظيره الفني مصير المدافع الشاب الذي يُعد أهم أورقة موسيماني الدفاعية والهجومية.
فيما قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن علي لطفي حارس مرمى الفريق، أجرى أشعة كشفت عن وجود جزع بسيط في أربطة الرسغ ، وأوضح أن لطفي يؤدي برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة، على أن يخضع بعدها لفحص طبي قبل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.