شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة وفاق سطيف فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الكرة بالنادى الأهلى القوة الضاربة للفريق باكتمال شفاء الثلاثي المُصاب عمرو السولية وآليو ديانج وأحمد عبد القادر ، وتأكيد جاهزية هذا الثلاثي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها بعد غد، السبت، باستاد الأهلى والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأعلن الجهاز الطبي تماثل هذا الثلاثي من الإصابات المختلفة التى لحقت به مؤخراً وحرمته من تدريبات الفريق عدة أيام كما غاب الثلاثي عن مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري للإصابة ، وشارك السولية وعبد القادر وديانج في تدريبات المارد الأحمر اليومين الماضيين ما يمنح الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني حلول كثيرة في المباراة المرتقبة لاسيما بعدما عانى الفريق بسبب هذه الغيابات الكثيرة.

وينوي المدير الفني للأهلي الإعتماد على هذا الثلاثي في مباراة وفاق سطيف المرتقبة في ظل رغبة الجهاز الفني تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة بالجزائر يوم 14 مايو الجاري.

في الوقت نفسه ، يتحدد خلال الساعات المقبلة مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذي عانى من إصابة مؤخراً أبعدته عن تدريبات الفريق الماضية وخاض على أثرها تدريبات تأهيلية في "الجيم" وسيُحدد الجهاز الطبي بالتنسيق مع نظيره الفني مصير المدافع الشاب الذي يُعد أهم أورقة موسيماني الدفاعية والهجومية.

فيما قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن علي لطفي حارس مرمى الفريق، أجرى أشعة كشفت عن وجود جزع بسيط في أربطة الرسغ ، وأوضح أن لطفي يؤدي برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة، على أن يخضع بعدها لفحص طبي قبل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.