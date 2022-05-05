في الدقائق الأخيرة.. ريال مدريد يقلب الطاولة على المان سيتي ويتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا

في قمة حماسية ومثيرة، تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من حسم معركته مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 3-1 في مبارأة الإياب التي أقيمت على ملعبه مساء أمس الأربعاء، ليحجز بذلك بطاقة التأهل إلى نهائي أبطال أوروبا، في المبارأة الختامية للبطولة التي ستجمعه مع فريق ليفربول الإنجليزي نهاية الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.



وكان مانشستر سيتي فاز في مبارأة الذهاب على ملعبه بنتيجة 4-3. ما جعل ريال مدريد بحاجة إلى تسجيل هدفين نظيفين في مبارأة الليلة على ملعبه (البرنابيو)، كي يتأهل إلى النهائي. لكن السيتي بدأ أولا بمضاعفة مهمة الريال الشاقة، من خلال تقدمه بهدف الجزائري رياض محرز في الدقيقة 73، لتصبح النتيجة الكلية للمبارأتين 5-3 لصالح مانشستر سيتي، الذي أصبح بهذه النتيجة على أعتاب التأهل إلى النهائي، لولا أن مفاجئات الريال كانت له بالمرصاد في الدقائق الأخيرة من المبارأة..



فقبل دقائق قليلة فقط من صافرة الحكم الختامية، فاجئ ريال مدريد جمهوره بتسجيل هدفين متتالين سجلهما اللاعب البرازيلي رودريغو، الفارق بينهما دقيقة واحدة فقط. جاء الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني بعد تمريره حاسمة من زميله كريم بنزيمه، وبعد دقيقة واحدة فقط أردف الهدف الثاني من عرضية متقنة من كارفاخال ارتقى لها البرازيلي برأسه وسددها قوية في شباك حارس السيتي إيدرسون. لينجح بذلك من نقل المبارأة إلى شوطين إضافيين، بعد معادلة النتيجة الكلية للمبارأتين بخمسة أهداف لكلا الفريقين.



وفي الشوط الإضافي الأول حصل الفرنسي بنزيمة على ضربة جزاء إثر تدخل عنيف من لاعب السيتي روبن دياز، لينجح من تسديدها على يسار الحارس بذكاء، مسجلا بذلك هدف الريال الثالث، والحاسم، وهدفه الـ 15 في البطولة.



وبذلك يكون ريال مدريد فاز بستة أهداف مقابل خمسة للسيتي في مجموع المباراتين، ليتأهل إلى المبارأة الختامية في البطولة أمام فريق ليفربول الإنجليزي، المقررة نهاية الشهر الجاري في فرنسا.

