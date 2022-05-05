شكرا لقرائتكم خبر عن إينو: البدرى خد فرصته مع المنتخب.. ومبيعرفش يتعامل مع النجوم زى حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى معتز إينو نجم النادى الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأحمر ومنتخب مصر، لا يجيد التعامل مع النجوم في الفرق التي يتولى تدريبها، وقال إينو فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: البدري لا يجيد التعامل مع النجوم، هذا ظهر مع نجوم كثيرة في الأهلي، مع اعتزال حسام غالي وعماد متعب وإينو وغيرهم والكثير اعتزل فى عهده ولكن هناك مدربين مثل حسام حسن مثلاً " لا يجيد التعامل مع النجوم"، وهذا ظهر في أزمته مع أحمد عيد عبد الملك، وكذلك أزمة حسام عاشور فى الاتحاد، أعتقد أنهم يفضلون اللاعبين الصغيرة التى تنفذ التعليمات دون نقاش، وفي مدربين مبيحبوش النجوم".

أضاف إينو: حسام البدرى من المدربين المحترمين، رغم أننى رحلت من الأهلى بسبب خلاف معه، ولكن، فى النهاية هو حصل على فرصته وأدى ما عليه والمنتخب كان بحاجة لمدرب جديد ولا يمكن أن يستمر أحد فى مكانه بشكل دائم والتغيير مطلوب.

وعن الهجوم الذي يتعرض له إيهاب جلال بعد توليه تدريب المنتخب قال إينو: للأسف إيهاب جلال تعرض لحملة انتقادات كبير.. جلال كان مُرشحاً قبل تعيين كيروش، ودائماً كان من ضمن المرشحين وأتته الفرصة وربنا أراد تواجده فى هذا المكان، إيهاب جلال مدرب محترم ومهذب ولم نسمع عن أنه تسبب في أي مشكلة مع نادي أو لاعب، ويعرف كيف يتعامل مع النجوم، كان يتعامل مع أغلى اللاعبين في الدوري وأعلى الإمكانيات بشكل جيد، ويجيد التعامل النفسي مع اللاعبين وهذا سيجعله بلا رهبة مع المنتخب، القرار كان موفق في اختيار إيهاب جلال ويجب أن نوفر الدولارت شوية ..جربّنا الأجنبي مبيعملش حاجة وبياخد فلوس على الفاضي ويجب أن ندعم جلال.