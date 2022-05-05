موعد مباراة نهائي دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدد طرفا المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021 - 2022، بين ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع ريال مدريد الإسباني، بعد تأهلهم على حساب فريقى فياريال ومانشستر سيتي على التوالى.

موعد نهائي دورى أبطال أوروبا

وتقام المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا على ملعب "دو فرانس" فى العاصمة الفرنسية باريس، في تمام الساعة التاسعة مساء السبت 28 مايو بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر باقة «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ليفربول يقصى فياريال

وفاز ليفربول على فياريال فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، بعدما فاز عليه ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.

ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي

نجح ريال مدريد فى تخطى مانشستر سيتي من نصف النهائي، بنتيجة 6 - 5 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فبعد أن خسر الملكى ذهابا بنتيجة 4 - 3، عاد فى لقاء الإياب ليحقق ريمونتادا جديدة بالفوز بنتيجة 3 - 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية فى دورى الأبطال للمرة رقم 17 فى تاريخه، كأكثر الأندية وصولا لنهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية فى أوروبا.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.