ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي بمعجزة رودريجو ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ويضرب موعدًا مع ليفربول بالنهائى

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل فريق ريال مدريد الى نهائي دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه على حساب نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

جاءت أهداف المباراة عن طريق رياض محرز في الدقيقة 73 لصالح السيتي، بينما سجل البرازيلي رودريجو هدفين، وكريم بنزيما في الدقائق 90، 91، و95 على التوالي.

وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بتقدم ريال مدريد بنتيجة 2-1 ما دفع الطرفين للاحتكام الى الأشواط الإضافية التي شهدت هدف كريم بنزيما من ضربة جزاء.

وضرب ريال مدريد موعداً مع ليفربول يوم 28 مايو الجاري بملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس ليكون النهائي الثاني بينهما بعد اللقاء الشهير الذي جمعهما في موسم 2018.

ووفقاً لشبكة "اوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، سجل رياض محرز حتى الآن 24 هدفاً في جميع المسابقات لمانشستر سيتي هذا الموسم. فقط محمد صلاح (30) هو الذي أحرز المزيد من الأهداف لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز في 2021-22.

سجل كريم بنزيمة 10 أهداف في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أكثر ما سجله لاعب في موسم واحد إلى جانب كريستيانو رونالدو في موسم 2016-2017، مع ريال مدريد أيضًا.

كما ظهر فيل فودين للمرة السادسة والثلاثين في دوري أبطال أوروبا هذا المساء، حيث أصبح سيسك فابريجاس (42) وكيليان مبابي (40) الآن اللاعبان الوحيدان اللذان يحققان المزيد في المسابقة عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا أو أقل.

وبات رودريجو هو أول لاعب برازيلي يسجل ثنائية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أن فعل لوكاس مورا ذلك لتوتنهام ضد أياكس في 2019.

كما أصبح رودريجو هو أول لاعب يسجل هدفين في الدقيقة 90 من مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ضد مانشستر سيتي التي أقيمت الأسبوع الماضي بملعب "الاتحاد" بنتيجة 4-3 في لقاء مجنون جمع الفريقين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتاريخياً.. واجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا سابقاً فى 7 مباريات، حيث اقتسم الفريقين الفوز بواقع بثلاث مباريات لكل منهما، وتعادلا بمواجهة واحدة.

فى عام 2012 وبدور مجموعات دوري الأبطال التقى الفريقان للمرة الأولى وحسم وقتها ريال مدريد المباراة لصالحه بنتيجة 3-2، بعدها تعادل الفريقان إيجابياً فى مباراة العودة بهدف لكل فريق.

والتقى مانشستر سيتي ضد ريال مدريد فى نصف النهائي موسم 2016، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ونجح ريال مدريد بلقاء العودة فى إقصاء مانشستر سيتي بعد الفوز عليه بهدف نظيف.

وتجددت مواجهات مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، عندما لعبا فى دور الـ 16، وحقق السيتي مفاجأة بالفوز في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسجل لريال مدريد وقتها إيسكو، بينما أحرز دي بروين وجابرييل خيسوس أهداف السيتي.

وفي مباراة العودة، شهد ملعب الاتحاد على هزيمة الريال مرة أخرى، حيث تكررت نتيجة الذهاب، ليتأهل السيتي لدور الثمانية على حساب الريال، وجاءت أهداف السيتي بأقدام جيسوس وستيرلنج، بينما سجل بنزيما هدف الريال الوحيد.

وكان آخر لقاء عندما التقيا في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والذي انتهى لصالح السيتي خلال الموسم الحالي 2021-2022.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، ميليتاو، كارفخال.

خط الوسط: كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينسيوس، بنزيما، فالفيردي.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو، لابورت، دياز، والكر.

خط الوسط: رودري، بيرناردو، دي بروين.

خط الهجوم: فودين، خيسوس، رياض محرز.