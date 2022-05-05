تعرف على موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا واثيوبيا فى تصفيات أمم افريقيا

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمي لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

يعلن اتحاد الكرة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، التعاقد رسميا مع إيهاب جلال لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل عن الفراعنة بعد انهاء عقده بالتراضى.

وتترقب الجماهير المصرية المعسكر الأول لمنتخب مصر مع ايهاب جلال ، للرد على بعض التساؤلات حيث سيكون المعسكر في شهر مايو ويونيو المقبلين.

أول التساؤلات هو مصير بعض اللاعبين في المنتخب مع إيهاب جلال مثل طارق حامد ومحمد شريف وأحمد رفعت وغيرهم حيث كان كيروش لا يعتمد عليهم طوال الفترة الماضية.

ثانى التساؤلات هو طريقة اللعب التي سيعتمد عليها إيهاب جلال، وهل سيواصل المدير الفني أسلوبه الذى يقوم على بناء الهجمة من الخلف والتسليم والتسلم، أم سيتم تغيير هذا الفكر مع المنتخب.

كما تنتظر الجماهير الاعلان عن الجهاز المعاون لايهاب جلال فى ظل عدم الكشف عنه حتى الأن.