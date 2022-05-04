الريال ضد مان سيتي.. بنزيما يقود التشكيل الرسمى للميرنجى فى أبطال أوروبا.. تشكيل الفريقين وموعد المباراة وتاريخ المواجهات



الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي المقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وتواجد الدولي الفرنسي كريم بنزيما هدافي دوري ابطال أوروبا على رأس التشكيل الرسمي لفريق ريال مدريد والذي سيقود من خلاله هجوم الميرنجي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، ميليتاو، كارفخال.

خط الوسط: كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينسيوس، بنزيما، فالفيردي.

تشكيل ريال مدريد

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ضد مانشستر سيتي التي أقيمت الأسبوع الماضي بملعب "الاتحاد" بنتيجة 4-3 في لقاء مجنون جمع الفريقين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويمني ريال مدريد الذي نال لقب الدوري الإسباني مساء السبت الماضي بعد الفوز على إسبانيو في الفوز بنتيجة اللقاء والتأهل الى المباراة النهائية معتمداً على الحالة الفنية والمعنوية التي يتمتع بها لاعبوه خلال الآونة الأخيرة.

ويعتمد الإيطالي كارلو أنشيوتي على مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما متصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدف للوصول الى مرمى فريق مانشستر سيتي.

في المقابل، يمني النفس الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في بلوغ نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا معتمداً على التفوق بمباراة الذهاب بفارق هدف.

وحشد جوارديولا كامل نجومه لموقعة دوري أبطال أوروبا حيث استطاع ان يواصل تألقه في الدوري الإنجليزي بالفوز أخيراً برباعية نظيفة على حساب ليدز يونايتد.

وتاريخياً.. واجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا فى 7 مباريات، حيث اقتسم الفريقين الفوز بواقع بثلاث مباريات لكل منهما، وتعادلا بمواجهة واحدة.

فى عام 2012 وبدور مجموعات دوري الأبطال التقى الفريقان للمرة الأولى وحسم وقتها ريال مدريد المباراة لصالحه بنتيجة 3-2، بعدها تعادل الفريقان إيجابياً فى مباراة العودة بهدف لكل فريق.

والتقى مانشستر سيتي ضد ريال مدريد فى نصف النهائي موسم 2016، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ونجح ريال مدريد بلقاء العودة فى إقصاء مانشستر سيتي بعد الفوز عليه بهدف نظيف.

وتجددت مواجهات مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، عندما لعبا فى دور الـ 16، وحقق السيتي مفاجأة بالفوز في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسجل لريال مدريد وقتها إيسكو، بينما أحرز دي بروين وجابرييل خيسوس أهداف السيتي.

وفي مباراة العودة، شهد ملعب الاتحاد على هزيمة الريال مرة أخرى، حيث تكررت نتيجة الذهاب، ليتأهل السيتي لدور الثمانية على حساب الريال، وجاءت أهداف السيتي بأقدام جيسوس وستيرلنج، بينما سجل بنزيما هدف الريال الوحيد.

وكان آخر لقاء عندما التقيا في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والذي انتهى لصالح السيتي خلال الموسم الحالي 2021-2022.