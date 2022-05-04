شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق دورى الكاراتيه باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا الخميس منافسات دورى الكاراتيه للدرجة الأولى رجال لمنافسات الكوميتيه، والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 8 مايو الجارى بصالة ستاد القاهرة .

ومن المقرر ان تشهد البطولة 66 مباراة بين الأندية المشاركة فى المنافسات.

يذكر أن على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه اعتلى التصنيف الدولى لوزن تحت 67 كجم كوميتيه رجال ، كما احتل عبدالله ممدوح المركز الأول في التصنيف الدولى لوزن تحت 75 كجم كوميتيه رجال.

كما تصدر يوسف عماد التصنيف الدولى فى وزن تحت 84 كجم كوميتيه رجال، واحتل حازم أحمد عمر المركز الثاني بالتصنيف الدولي لوزن فوق 84 كجم كوميتيه رجال ، واحتل طه طارق المركز الرابع بنفس التصنيف، حيث يتصدر التصنيف الخاص بهذا الوزن لاعب جورجيا جوجيتا أركانيا .