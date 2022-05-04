شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يخاطب الاتحاد الدولى للاستعانة بحكام أجانب لإدارة نهائى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة طلبًا من ناديي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي طرفي نهائي دوري السوبر لموسم 2021-2022 لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات سلسلة نهائي المسابقة.
واتفق ناديي الاتحاد والأهلي خلال الساعات الماضية على مخاطبة مجلس إدارة الاتحاد المصري لاستقدام أطقم تحكيم أجنبية لإدارة مباريات النهائي وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.
وفورًا، بدأ الاتحاد المصري اجراء اتصالاته مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" للاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية لإدارة نهائي دوري السوبر الذي ينطلق يوم الأحد القادم الموافق 8 مايو.
ويسابق مجلس الإدارة الزمن للاتفاق مع الاتحاد الدولي على استقدام حكام أجانب خلال فترة مباريات النهائي التي ستقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
وكان أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى خطاباً رسمياً للاتحاد المصرى لكرة السلة لطلب أستقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباريات نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة المقرر إقامتها بين نادى الاتحاد السكندرى و النادى الاهلى في الفترة من 8 إلى 16 مايو 2022 ( Best of 5 ) ، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر ، نظراً لحساسية هذه اللقاءات النهائية و التي ستُحدد هوية بطل المسابقة .
و أشار نادى الاتحاد السكندرى فى خطابه المرسل للاتحاد المصرى لكرة السلة بان زعيم الثغر سوف يتحمل قيمة التكلفة الخاصة بأستقدام الحكام الأجانب مناصفة مع النادى الاهلى الشقيق .