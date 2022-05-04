شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة بالفيديو وتدريبات خططية استعدادًا لوفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة وفاق سطيف الجزائري التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أإفريقيا.
وخاض الفريق تدريبات في «الجيم»، ثم عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة سطيف.
وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء في بداية المران تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مخطط الأحمال، ثم استكمل الفريق المران بتدريبات الكرة.
وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، رباعي حراس المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.
ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم14مايو الجاري في الجزائر.