شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة بالفيديو وتدريبات خططية استعدادًا لوفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة ‏وفاق سطيف الجزائري التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أإفريقيا.‏

وخاض الفريق تدريبات في «الجيم»، ثم عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع ‏اللاعبين؛ للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة سطيف.‏

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء في بداية المران تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مخطط ‏الأحمال، ثم استكمل الفريق المران بتدريبات الكرة.‏

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، رباعي حراس المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.‏

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم14مايو الجاري في الجزائر.‏