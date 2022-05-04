شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع دونجا ولاشين على رأس قائمة المرشحين لخلافة طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك قائمة لبعض اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، في اطار خطة إدارة الكرة برئاسة امير مرتضي منصور فى بناء فريق قوي ينافس علي لقب دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

ويأتي مركز خط الوسط من أبرز المراكز التي يحتاج الزمالك للتدعيم فيها في الموسم المقبل في ظل اقتراب طارق حامد من الرحيل عن الفريق عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

ولعل الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش من أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم الزمالك في هذا المركز الموسم المقبل، وكذلك احمد النادري لاعب غزل المحلة.

من ناحية أخرى يخضع لاعبو الزمالك لقياس وزن قبل التدريب غدا وذلك عقب عودة الفريق للتدريبات، ويرغب البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق في رفع الحمل البدني في التدريبات تدريجيا حتي موعد مباراة الزمالك وانبي.

ويستأنف فريق الزمالك الأول لكرة القدم تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدورى، وذلك عقب حصول الفريق علي راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

وحذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين من الإفراط فى تناول الكعك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر المبارك، حتى لا يتسبب الأمر فى زيادة أوزان اللاعبين ما سيؤثر على اللياقة البدنية، وطالب المدير الفني من اللاعبين بالمحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

وحدد الجهاز الفني، بالاشتراك مع الجهاز الطبي، برنامجاً غذائياً للاعبين يتم اتباعه خلال إجازة عيد الفطر حتى يتمكنوا من الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، كما تم تحديد برنامج تدريبى للاعبين يتم القيام به خلال تواجدهم في المنزل.