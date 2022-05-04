شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يشارك فى مران حراس الأهلى استعدادا لمباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، في مران الحراس الذي أقيم اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً لمباراة وفاق سطيف الجزائري التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
وشارك «لطفي» في مران الحراس بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ بسبب الشكوى من جزع بسيط في أربطة الرسغ.
وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، رباعي حراس المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم، واشتمل المران على جزء بدني في صالة «الجيم» ثم محاضرة بالفيديو وأعقبها إجراء الإحماء داخل ملعب التتش، ثم خاض الفريق تدريبات الكرة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.