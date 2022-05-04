شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يشارك فى مران حراس الأهلى استعدادا لمباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، في مران الحراس الذي أقيم ‏اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً لمباراة وفاق سطيف الجزائري التي تقام مساء السبت المقبل في ‏ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك «لطفي» في مران الحراس بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ بسبب الشكوى من جزع ‏بسيط في أربطة الرسغ.‏

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، رباعي حراس المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.‏

وواصل الأهلي تدريباته اليوم، واشتمل المران على جزء بدني في صالة «الجيم» ثم محاضرة بالفيديو ‏وأعقبها إجراء الإحماء داخل ملعب التتش، ثم خاض الفريق تدريبات الكرة لتنفيذ الجوانب الفنية ‏والخططية.‏