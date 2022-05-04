شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سيراميكا يوجهون رسالة لهيثم شعبان عقب رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على توجيه رسالة إلى هيثم شعبان المدير الفنى السابق لفريق، عقب إعلان إدارة النادى إنهاء التعاقد معه بعد الفوز على بيراميدز والتعادل مع الأهلى على التوالى.

ونشر صالح جمعة صورة لمديره الفني السابق، عبر خاصية استورى فى حسابه الرسمى والشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الشهير انستجرام.

وعلق لاعب الأهلى السابق على صورة مديره الفنى السابق قائلا: “المدربون، هم هؤلاء الذين يدربونك، يفهموك، ويعلمونك لتصبح مثالي فيما لقنوك إياه.. لقد كنت أنت وأنت وحدك الذى حول كل نقاط ضعفى إلى مصادر قوتي، شاكر جدا لمجهوداتك التي طالما قدمتها إلينا .. شكرا لك”.

ورحل هيثم شعبان عن تدريب سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت إدارة النادي التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق سموحة.

ويرتبط هيثم شعبان بعلاقة قوية مع لاعبي سيراميكا كليوباترا، وحرص أكثر من لاعب على وداع مدربهم السابق، من خلال نشر بعض المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على فيسبوك وانستجرام.

ونشر أحمد محسن الظهير الأيسر للفريق عبر فيسبوك مجموعة صور مع هيثم شعبان وعلق عليها قائلا: “بالتوفيق يا كابتن هيثم الفتره الجايه تستاهل كل خير اتعلمت منك كتير وأضفت ليا كتير اوي في الكوره وبره الكوره مدرب كبير وشخصيه كبيره ربنا يوفقك فيما هو قادم”.

فيما نشر محمد إبراهيم لاعب الفريق صورة للجهاز الفني للفريق عبر خاصية استوري انستجرام، ومعها أغنية الفنان عمرو دياب اللي بيننا والتي تقول اللي بيننا أحلى وقت وأحلى عمر عدى".



احمد محسن



صالح جمعة