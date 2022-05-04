شكرا لقرائتكم خبر عن قياس وزن للاعبي الزمالك عقب العودة للتدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الزمالك لقياس وزن قبل التدريب غدا وذلك عقب عودة الفريق للتدريبات، ويرغب البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق في رفع الحمل البدني في التدريبات تدريجيا حتي موعد مباراة الزمالك وانبي.

ويستأنف فريق الزمالك الأول لكرة القدم تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدورى، وذلك عقب حصول الفريق علي راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

وحذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين من الإفراط فى تناول الكعك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر المبارك، حتى لا يتسبب الأمر فى زيادة أوزان اللاعبين ما سيؤثر على اللياقة البدنية، وطالب المدير الفني من اللاعبين بالمحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

وحدد الجهاز الفني، بالاشتراك مع الجهاز الطبي، برنامجاً غذائياً للاعبين يتم اتباعه خلال إجازة عيد الفطر حتى يتمكنوا من الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، كما تم تحديد برنامج تدريبى للاعبين يتم القيام به خلال تواجدهم في المنزل.